Влад Яма відповів, за якої умови вийде на паркет "Танців з зірками" як учасник
Джерело:ютуб "Танців з зірками"
Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма в 11 випуску вийшов на паркет як танцівник. Ведучий поцікавився, чи хотів би він знову бути на проєкті як учасник. Однак Влад Яма запевнив, що повернеться на паркет лише тоді, коли разом з ним буде Володимир Зеленський.
11 випуск популярного шоу "Танці з зірками" здивував виступами пар разом з суддями. Хореограф Влад Яма став у тріо з KADNAY та Аліна Лі. Чоловік пригадав, як це – бути на паркеті проєкту як учасник.
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Чи буде Влад Яма учасником "Танців з зірками"
Після запального виступу Юрій Горбунов поцікавився у танцівника, де йому комфортніше – за суддівським столом, чи на паркеті "Танців з зірками". Влад Яма зізнався, що хоч за столом "на руках не носять", бути суддею йому безпечніше.
На запитання, чи повернувся б хореограф на шоу як учасник, Влад відповів лаконічно.
Якщо Зеленський повернеться, то і я,
– сказав Яма.
"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн виступ KADNAY, Аліна Лі та Влада Ями
Участь Влада Ями у "Танцях"
- Танцівник здобув першу славу у 2006 році після першого сезону "Танців з зірками". Чоловік танцював у парі разом з Наталією Могилевською. Їхніми головними суперниками були на той час гуморист Володимир Зеленський та Олена Шоптенко (яка тепер є головною хореографинею проєкту). Влад Яма зі співачкою стали фіналістами, але вибороли друге місце, поступившись Зеленському.
- Через два роки пара Влада Ями та Наталії Могилевської знову взяла участь у танцювальному шоу. Та й у третьому сезоні вони знову отримали срібло.
- Через 10 років, у 2017, "Танці з зірками" повернулися на телеекрани. Щоправда, Влад Яма став суддею проєкту, а не його учасником. Цікаво, що Наталії Могилевській також пропонували крісло судді, але вона від нього відмовилась і стала учасницею. І не прогадала, адже з Ігорем Кузьменком взяла реванш і перемогла.