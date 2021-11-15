Влад Яма відповів, за якої умови вийде на паркет "Танців з зірками" як учасник

Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма в 11 випуску вийшов на паркет як танцівник. Ведучий поцікавився, чи хотів би він знову бути на проєкті як учасник. Однак Влад Яма запевнив, що повернеться на паркет лише тоді, коли разом з ним буде Володимир Зеленський.

11 випуск популярного шоу "Танці з зірками" здивував виступами пар разом з суддями. Хореограф Влад Яма став у тріо з KADNAY та Аліна Лі. Чоловік пригадав, як це – бути на паркеті проєкту як учасник.

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Чи буде Влад Яма учасником "Танців з зірками"

Після запального виступу Юрій Горбунов поцікавився у танцівника, де йому комфортніше – за суддівським столом, чи на паркеті "Танців з зірками". Влад Яма зізнався, що хоч за столом "на руках не носять", бути суддею йому безпечніше.

На запитання, чи повернувся б хореограф на шоу як учасник, Влад відповів лаконічно.

Якщо Зеленський повернеться, то і я,

– сказав Яма.

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн виступ KADNAY, Аліна Лі та Влада Ями



Участь Влада Ями у "Танцях"