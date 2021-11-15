11 выпуск популярного шоу "Танцы со звездами" удивил выступлениями пар вместе с судьями. Хореограф Влад Яма стал в трио с KADNAY и Алина Ли. Мужчина вспомнил, каково это – быть на паркете проекта как участник.

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Будет ли Влад Яма участником "Танцев со звездами"

После зажигательного выступления Юрий Горбунов поинтересовался у танцовщика, где ему комфортнее – за судейским столом или на паркете "Танцев со звездами". Влад Яма признался, что хоть за столом "на руках не носят", быть судьей ему безопаснее.

На вопрос, вернулся бы хореограф на шоу как участник, Влад ответил лаконично.

Если Зеленский вернется, то и я,

– сказал Яма.

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн выступление KADNAY, Алина Ли и Влада Ямы

Участие Влада Ямы в "Танцах"