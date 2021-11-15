11 выпуск популярного шоу "Танцы со звездами" удивил выступлениями пар вместе с судьями. Хореограф Влад Яма стал в трио с KADNAY и Алина Ли. Мужчина вспомнил, каково это – быть на паркете проекта как участник.
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Будет ли Влад Яма участником "Танцев со звездами"
После зажигательного выступления Юрий Горбунов поинтересовался у танцовщика, где ему комфортнее – за судейским столом или на паркете "Танцев со звездами". Влад Яма признался, что хоть за столом "на руках не носят", быть судьей ему безопаснее.
На вопрос, вернулся бы хореограф на шоу как участник, Влад ответил лаконично.
Если Зеленский вернется, то и я,
– сказал Яма.
"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн выступление KADNAY, Алина Ли и Влада Ямы
Участие Влада Ямы в "Танцах"
- Танцовщик получил первую славу в 2006 году после первого сезона "Танцев со звездами". Мужчина танцевал в паре вместе с Натальей Могилевской. Их главными соперниками были в то время юморист Владимир Зеленский и Елена Шоптенко (которая теперь является главным хореографом проекта). Влад Яма с певицей стали финалистами, но завоевали второе место, уступив Зеленскому.
- Через два года пара Влада Ямы и Натальи Могилевской снова приняла участие в танцевальном шоу. Да и в третьем сезоне они снова получили серебро.
- Через 10 лет, в 2017, "Танцы со звездами" вернулись на телеэкраны. Правда, Влад Яма стал судьей проекта, а не его участником. Интересно, что Наталье Могилевской также предлагали кресло судьи, но она от него отказалась и стала участницей. И не прогадала, ведь с Игорем Кузьменко взяла реванш и победила.