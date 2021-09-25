Влад Яма відпочиває в Одесі з дружиною: пристрасні фото з джакузі

Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма опублікував нові фото з відпочинку з дружиною в Одесі. Закохані насолоджувалися часом в джакузі з панорамним виглядом на море.

Влад та Лілія відсвяткували сьому річницю весілля. Танцівник зробив сюрприз коханій, організувавши вихідні у фешенебельному одеському готелі. Разом із подружжям у маленьку відпустку поїхав 5-річний син Леон.

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Нові фото Влада Ями з дружиною

Навіть після семи років шлюбу Владу та Лілії вдається зберігати пристрасть і романтику в стосунках. У розкішному номері з панорамними вікнами та виглядом на море закохані влаштували ніжну фотосесію.

Вони позували в джакузі, яке було наповнене піною, та ласували ігристим шампанським. Ймовірно, фотографував зіркових батьків їхній нащадок.



Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму танцівника



Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму танцівника



Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму танцівника

Після того, як Влада розкритикували за плавання з дельфінами, він заблокував можливість коментувати й цю публікацію.