Влад та Лілія відсвяткували сьому річницю весілля. Танцівник зробив сюрприз коханій, організувавши вихідні у фешенебельному одеському готелі. Разом із подружжям у маленьку відпустку поїхав 5-річний син Леон.
Зверніть увагу Влад Яма поплавав з дельфінами: в мережі розкритикували танцівника
Нові фото Влада Ями з дружиною
Навіть після семи років шлюбу Владу та Лілії вдається зберігати пристрасть і романтику в стосунках. У розкішному номері з панорамними вікнами та виглядом на море закохані влаштували ніжну фотосесію.
Вони позували в джакузі, яке було наповнене піною, та ласували ігристим шампанським. Ймовірно, фотографував зіркових батьків їхній нащадок.
Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму танцівника
Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму танцівника
Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму танцівника
Після того, як Влада розкритикували за плавання з дельфінами, він заблокував можливість коментувати й цю публікацію.