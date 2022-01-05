Влад Яма відпочиває в Мексиці з дружиною та сином: ефектні фото з Тулуму

Перед новорічними святами український танцівник Влад Яма "не втримався" та вирушив до Мексики. Зараз він відпочиває там з дружиною та сином.

Відомий український танцівник Влад Яма разом з дружиною Лілією та сином Леоном вирішив зустріти Новий рік не в Україні. Тому перші 2022 року родина провела у Мексиці.

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Влад Яма з сім'єю в Мексиці

Хореограф вирішив залишитися у Тулумі (стародавнє місто мая у Мексиці) на певний час. Він відпочиває на пляжі, засмагає на сонці та прогулюється стародавніми вуличками міста з дружиною та сином.

Торкнулися тисячолітньої історії цивілізації Мая. А дехто на ній навіть постояв. Заворожує,

– поділився чоловік.

Влад Яма опублікував на особистій сторінці нові ефектні фото з відпустки. На них він позує у повсякденному вбранні – майці та шортах. Лілія Яма натомість одягнула асиметричну трикотажну білу сукню та доповнила образ капелюхом молочного кольору.

, у Тулумі влітку 2021 року довгий час відпочивала Настя Каменських з подругами. У Мексиці вона знімала власне реаліті-шоу "Девочки рулят". Квитки вона придбала таємно від Потапа, через що посварилась з чоловіком . Однак потім він влаштував їй сюрприз та прилетів до коханої.



Влад Яма з дружиною в Мексиці / Фото з інстаграму Влада Ями



Влад Яма з дружиною в Мексиці / Фото з інстаграму Влада Ями



Син Влада Ями в Мексиці / Фото з інстаграму Влада Ями



Влад Яма з дружиною в Мексиці / Фото з інстаграму Влада Ями