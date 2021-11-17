"Головне шоу попереду": Влад Яма розсмішив архівним фото з молодим Зеленським та Могилевською

Український танцівник Влад Яма привітав напередодні усіх причетних із Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку. Себе він теж відніс до цієї сфери, адже понад 10 років працює у розважальних шоу разом з колегами, один з яких, до слва, за цей час навіть встиг стати президентом України.

Архівне фото, якого раніше не публікували, в мережі з'явилось 16 листопада. На ньому можна побачити молодих зірок українського шоу-бізнесу у далекому 2006 році: Влада Яму, Володимира Зеленського, Наталію Могилевську, Олену Шоптенко, Руслану Писанку, Віталія Козловського і Миколу Коваленка. Усі – ще зовсім молоді та кумедні, але щиро усміхаються в очікуванні яскравих прямих ефірів найпершого сезону "Танців з зірками".

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Вітаю з Днем працівника радіо, телебачення та зв'язку України!.. Виходить, і моє професійне свято. На фото рік 2006, початок епохи великих розважальних шоу в нашій країні. Кого впізнали?.. Пишіть,

– написав Влад Яма в інстаграмі.



Влад Яма з молодими учасниками 1 сезону "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Ями

Реакція мережі

Фанати були вражені таким архівним знімком і не очікували там побачити чинного президента України. Саме йому було присвячено найбільше коментарів:

"Тоді ми ще не знали, що головне шоу ще попереду";

"Круте фото. Особливо яскраво вийшов президент";

"Всіх впізнали, всі красиві. Зі святом!";

"Найкращий сезон ever, як на мене";

"Клас! Всіх впізнала, але одразу око впало на нинішнього президента";

"Як все і все змінилося, особливо у того, хто з метеликом".

Писанка про шоу у 2006 році

Зазначимо, що перед початком 5 сезону "Танців з зірками", який розпочався восени 2021 року, Руслана Писанка дала інтерв'ю та розповіла, що перший сезон проєкту був найкращим.

Ми брали участь у найпершому сезоні проєкту. Влад танцював з Могилевською, а я – з Колею Коваленком. Насправді тоді було дві потужні пари-конкуренти: Олена Шоптенко та Володимир Зеленський і Влад Яма та Наталя Могилевська – між ними розгорталася основна боротьба,

– поділилась Писанка та додала, що тоді її партнером мав стати Влад Яма, але він не підійшов їй за фактурою тіла на пробах перед шоу.

Варто додати, що тоді у 1 сезоні 2006 року перемогу на проєкті отримав Володимир Зеленський та Олена Шоптенко. А от Наталія Могилевська, вже без Влада Ями, змогла перемогти у шоу аж у 2017 році з партнером Ігорем Кузьменком.