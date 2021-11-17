"Головне шоу попереду": Влад Яма розсмішив архівним фото з молодим Зеленським та Могилевською
Джерело:інстаграм Влада Ями
Український танцівник Влад Яма привітав напередодні усіх причетних із Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку. Себе він теж відніс до цієї сфери, адже понад 10 років працює у розважальних шоу разом з колегами, один з яких, до слва, за цей час навіть встиг стати президентом України.
Архівне фото, якого раніше не публікували, в мережі з'явилось 16 листопада. На ньому можна побачити молодих зірок українського шоу-бізнесу у далекому 2006 році: Влада Яму, Володимира Зеленського, Наталію Могилевську, Олену Шоптенко, Руслану Писанку, Віталія Козловського і Миколу Коваленка. Усі – ще зовсім молоді та кумедні, але щиро усміхаються в очікуванні яскравих прямих ефірів найпершого сезону "Танців з зірками".
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Вітаю з Днем працівника радіо, телебачення та зв'язку України!.. Виходить, і моє професійне свято. На фото рік 2006, початок епохи великих розважальних шоу в нашій країні. Кого впізнали?.. Пишіть,
– написав Влад Яма в інстаграмі.
Влад Яма з молодими учасниками 1 сезону "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Ями
Реакція мережі
Фанати були вражені таким архівним знімком і не очікували там побачити чинного президента України. Саме йому було присвячено найбільше коментарів:
- "Тоді ми ще не знали, що головне шоу ще попереду";
- "Круте фото. Особливо яскраво вийшов президент";
- "Всіх впізнали, всі красиві. Зі святом!";
- "Найкращий сезон ever, як на мене";
- "Клас! Всіх впізнала, але одразу око впало на нинішнього президента";
- "Як все і все змінилося, особливо у того, хто з метеликом".
Писанка про шоу у 2006 році
Зазначимо, що перед початком 5 сезону "Танців з зірками", який розпочався восени 2021 року, Руслана Писанка дала інтерв'ю та розповіла, що перший сезон проєкту був найкращим.
Ми брали участь у найпершому сезоні проєкту. Влад танцював з Могилевською, а я – з Колею Коваленком. Насправді тоді було дві потужні пари-конкуренти: Олена Шоптенко та Володимир Зеленський і Влад Яма та Наталя Могилевська – між ними розгорталася основна боротьба,
– поділилась Писанка та додала, що тоді її партнером мав стати Влад Яма, але він не підійшов їй за фактурою тіла на пробах перед шоу.
Варто додати, що тоді у 1 сезоні 2006 року перемогу на проєкті отримав Володимир Зеленський та Олена Шоптенко. А от Наталія Могилевська, вже без Влада Ями, змогла перемогти у шоу аж у 2017 році з партнером Ігорем Кузьменком.