Влад Яма розповів про паузу в стосунках з дружиною

Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вже 13 років разом з дружиною Ліліаною. Однак в їхніх стосунках була пауза, ініціатором якої став танцівник. Як довго тривав розрив закоханих, дізнавайтеся далі.

Влад Яма познайомився з Ліліаною ще 2007-го в нічному клубі. Він наважився освідчитися коханій лише після семи років стосунків, які важко назвати ідеальними.

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Влад Яма про перерву в стосунках з дружиною

За два роки після початку роману Влад Яма і Ліліана розійшлися через ревнощі, непорозуміння та велику кількість претензій одне до одного. Ініціатором розриву був Яма.

Був певний тупик, треба було рухатися далі, а разом не виходило,

– поділилася дружина Влада Ями.

Лілія поїхала працювати за кордон, а хореограф після двох місяців холостяцького життя вирішив повернути кохану. Він навіть звертався за довідкою до майбутньої тещі, а тоді зателефонував дівчині. Вона підняла слухавку лише з третього-четвертого дзвінка.

"Дійшло до того, що я міг їхати в авто, згадати Лілію, поплакати на світлофорі і їхати далі. Я думав: "Мабуть, це неправильно", – пригадав Влад Яма.

Так, пауза в стосунках пари тривала лише два місяці. Танцівник покликав Ліліану заміж тільки через п'ять років після короткого розриву, адже "був надто молодий, щоб одружуватися". Його обраниця весь цей час чекала, бо знала, що коханий довго думає і все аналізує.

У вересні минулого року Влад Яма і Ліліана відсвяткували шосту річницю весілля, з нагоди якої влаштували романтичну зйомку в морі. Трохи згодом танцівник зізнався, як освідчився коханій і чому не наважувався йти під вінець.