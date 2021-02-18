Влад Яма романтично привітав дружину Ліліану з днем народження та показав її розкішне фото

Український хореограф Влад Яма вже близько шести років перебуває у щасливому шлюбі з дружиною Ліліаною. У четвер, 18 лютого, він не пропустив можливість привітати свою кохану з днем народження.

Ніжне привітання хореограф залишив у своєму профілі в інстаграмі, а до нього доєднались десятки прихильників.

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Влад Яма привітав дружину зі святом

Чоловік у мережі жартома зазначив, що не може згадати, скільки років Ліліані, але він завжди буде захоплюватись її красою.

Не пам'ятаю, скільки там тобі сьогодні, але для мене ти наймолодша, найкрасивіша, найніжніша, наймудріша і кохана! Ти – мій подарунок в цьому житті. Ти талановито готуєш, жартуєш і танцюєш! Усміхайся, радій життю, а ми цьому посприяємо! Любимо тебе безкінечно! З днем народження! Твої "Я-Ми",

– написав чоловік під спокусливим фото Ліліани.

На раніше неопублікованому фото іменинниця позує на рожевому тлі у сексуальному бежевому корсеті та білій спідниці. Її волосся було зібраним у хвіст, а обличчя підкреслене макіяжем з акцентом на очах. Ліліана Яма підкреслила свою позу на фото елегантним помахом руки.



Ліліана Яма святкує день народження / Фото з інстаграму Влада Ями

Нагадаємо, що Влад та Ліліана Кудлай (дівоче прізвище жінки) одружились у 2015 році. У них є 5-річний син Леон, з яким подружжя часто подорожує. Зараз сім'я перебуває у довготривалій відпустці в Маямі, США.