Украинский хореограф Влад Яма уже около шести лет находится в счастливом браке с женой Лилианой. В четверг, 18 февраля, он не упустил возможность поздравить свою любимую с днем рождения.

Нежное приветствие хореограф оставил в своем профиле в инстаграме, а к нему присоединились десятки поклонников.

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Влад Яма поздравил жену с праздником

Мужчина в сети в шутку отметил, что не может вспомнить, сколько лет Лилиане, но он всегда будет восхищаться ее красотой.

Не помню, сколько там тебе сегодня, но для меня ты самая молодая, красивая, нежная, мудрая и любимая! Ты – мой подарок в этой жизни. Ты талантливо готовишь, шутишь и танцуешь! Улыбайся, радуйся жизни, а мы этому окажем содействие! Любим тебя бесконечно! С Днем рожденья! Твои "Я-Мы",

– написал мужчина под соблазнительным фото Лилианы.

На ранее неопубликованном фото именинница позирует на розовом фоне в сексуальном бежевом корсете и белой юбке. Ее волосы были собраны в хвост, а лицо подчеркнуто макияжем с акцентом на глазах. Лилиана Яма подчеркнула свою позу на фото элегантным взмахом руки.



Лилиана Яма празднует день рождения / Фото из инстаграма Влада Ямы

Напомним, что Влад и Лилиана Кудлай (девичья фамилия женщины) поженились в 2015 году. У них есть 5-летний сын Леон, с которым супруги часто путешествуют. Сейчас семья находится в долгосрочном отпуске в Майами, США.