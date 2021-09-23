Несколько дней назад украинский танцовщик Влад Яма и его жена Лилия праздновали годовщину свадьбы. По случаю 7 лет совместной жизни хореограф устроил жене сюрприз и повез в Одессу вместе с сыном Леоном. В городе семья решила попробовать дельфинотерапию, польза которой до сих пор не подтверждена наукой.

К слову Почувствовала обмен энергии, – SLAVIA посетила дельфинарий и получила волну критики от фанатов

Влад Яма поплавал с дельфинами

Судья "Танцев со звездами" поплавал, сфотографировался и потанцевал с дельфинами. Также он с семьей посетил шоу, где вроде бы были трюки невероятной сложности. Вся семья была в восторге от дельфинов.

Дельфины – это нечто неописуемое... Столько добра, грации, позитива и озорства в каждом движении... Чувствуется, что для них это одна большая игра. Внутри все разрывается от счастья... Леон считал минуты до начала купания,

– написал Влад Яма.

Влад Яма с женой и сыном / Фото из инстаграма Влада Ямы

Танцор обратил внимание, что дельфинов для дельфинария в Одессе купили в Японии, а не вылавливали из моря насильно.

"Кстати, в соседнем бассейне растут малыши, которые родились здесь, в дельфинарии. Ну и, на всякий случай: история дельфинария началась с покупки дельфинов на аукционе в Японии (убойная квота, предназначенная для продажи дельфиньего мяса). Никто их насильно не вылавливал. Но очень окружили всеобщей любовью", – подчеркнул артист.

Реакция сети

Мнения подписчиков Влада Ямы разделились. Одни поделились, что так же являются посетителями дельфинария и в восторге от дельфинов:

"Эмоции после знакомства с дельфинами – невероятные";

"Какие они милые! Была там 9 лет назад и думаю снова уйти, они божественны";

"Фото получились – супер";

"У меня также есть любовь к дельфинам";

"Класс! Приятного отдыха".

Комментарии под заметкой Влада Ямы / Скриншот из инстаграма

Другие пользователи инстаграма раскритиковали танцовщика за посещение дельфинария.

"Какая дикость";

"Где "класс", животные живут в неволе, в воде, которой неделю и более, выполняют команды и пожелания тренеров";

"Вы же образованный человек, не занимайтесь рекламой жестокого бизнеса. Не поверю, что вы не знаете правду";

"С дельфинами очень жестоко обращаются, чтобы они выполняли команды";

"Поддерживать это живодерство просто жестоко";

"Спонсировать рабство дельфинов и рекламировать это...";

"Как же жаль дельфинов".



Комментарии под заметкой Влада Ямы / Скриншот из инстаграма



Комментарии под заметкой Влада Ямы / Скриншот из инстаграма



Комментарии под заметкой Влада Ямы / Скриншот из инстаграма

Влад Яма уже отреагировал на негативные комментарии. Он отметил, что слышит мнение пользователей, но блокирует всех тех, кто пишет с фейковых аккаунтов.



Влад Яма о негативных комментариях / Фото из инстаграм-сториз

Добавим, что зоозащитники из UAnimals ранее доказывали, почему не стоит посещать дельфинарии. Этому есть 4 причины: дельфины находятся в неволе, потому что не живут в своей естественной среде; они не питаются живой рыбой, которая является привычной для морских млекопитающих в океанах; вода в бассейнах обычно хлорирована и с химикатами, а потому повреждает кожу дельфинов; стены и дно бассейна ограничивают движение млекопитающих, из-за чего у них может развиваться депрессия.

Текст публикации Влада Ямы

Дельфинотерапия

У сына особая любовь к дельфинам, поэтому, как только мы в Одессе – обязательно в дельфинарий. Но в этот раз мы пошли дальше – плавание, фотосессия и... танцы! Правильно, с дельфинами!

Шоу здесь – отдельная история (больше видео – в сториз). Мы много где бывали, в том числе и за океаном, но такой сложности трюки видели только здесь. На этот раз пошли на спектакль вроде как ради Леона, но опять сами пищали от восторга, как дети.

Все находится на территории отеля. 2 минуты пешком, дальше гидрокостюмы и в воду!

Дельфины – это нечто неописуемое... Столько добра, грации, позитива и озорства в каждом движении... Чувствуется, что для них это одна большая игра. Внутри все разрывается от счастья... Леон считал минуты до начала купания. Потом, правда, немного замерз, мы погрелись в душе и... вернулись! Только что спросил: "Мы же каждый день будем плавать с дельфинами?"

Категорически советую испытать это счастье на себе! Просто посмотрите на наши эмоции на фотках. К тому же мы еще и потанцевали в паре (листайте карусель!).

Кстати, в соседнем бассейне растут малыши, которые родились здесь, в дельфинарии. Ну и, на всякий случай: история дельфинария началась с покупки дельфинов на аукционе в Японии (убойная квота, предназначенная для продажи дельфиньего мяса). Никто их насильно не вылавливал. Но очень окружил всеобщей любовью.

Целую всех.