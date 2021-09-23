Несколько дней назад украинский танцовщик Влад Яма и его жена Лилия праздновали годовщину свадьбы. По случаю 7 лет совместной жизни хореограф устроил жене сюрприз и повез в Одессу вместе с сыном Леоном. В городе семья решила попробовать дельфинотерапию, польза которой до сих пор не подтверждена наукой.
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Влад Яма поплавал с дельфинами
Судья "Танцев со звездами" поплавал, сфотографировался и потанцевал с дельфинами. Также он с семьей посетил шоу, где вроде бы были трюки невероятной сложности. Вся семья была в восторге от дельфинов.
Дельфины – это нечто неописуемое... Столько добра, грации, позитива и озорства в каждом движении... Чувствуется, что для них это одна большая игра. Внутри все разрывается от счастья... Леон считал минуты до начала купания,
– написал Влад Яма.
Влад Яма с женой и сыном / Фото из инстаграма Влада Ямы
Танцор обратил внимание, что дельфинов для дельфинария в Одессе купили в Японии, а не вылавливали из моря насильно.
"Кстати, в соседнем бассейне растут малыши, которые родились здесь, в дельфинарии. Ну и, на всякий случай: история дельфинария началась с покупки дельфинов на аукционе в Японии (убойная квота, предназначенная для продажи дельфиньего мяса). Никто их насильно не вылавливал. Но очень окружили всеобщей любовью", – подчеркнул артист.
Реакция сети
Мнения подписчиков Влада Ямы разделились. Одни поделились, что так же являются посетителями дельфинария и в восторге от дельфинов:
- "Эмоции после знакомства с дельфинами – невероятные";
- "Какие они милые! Была там 9 лет назад и думаю снова уйти, они божественны";
- "Фото получились – супер";
- "У меня также есть любовь к дельфинам";
- "Класс! Приятного отдыха".
Комментарии под заметкой Влада Ямы / Скриншот из инстаграма
Другие пользователи инстаграма раскритиковали танцовщика за посещение дельфинария.
- "Какая дикость";
- "Где "класс", животные живут в неволе, в воде, которой неделю и более, выполняют команды и пожелания тренеров";
- "Вы же образованный человек, не занимайтесь рекламой жестокого бизнеса. Не поверю, что вы не знаете правду";
- "С дельфинами очень жестоко обращаются, чтобы они выполняли команды";
- "Поддерживать это живодерство просто жестоко";
- "Спонсировать рабство дельфинов и рекламировать это...";
- "Как же жаль дельфинов".
Комментарии под заметкой Влада Ямы / Скриншот из инстаграма
Комментарии под заметкой Влада Ямы / Скриншот из инстаграма
Комментарии под заметкой Влада Ямы / Скриншот из инстаграма
Влад Яма уже отреагировал на негативные комментарии. Он отметил, что слышит мнение пользователей, но блокирует всех тех, кто пишет с фейковых аккаунтов.
Влад Яма о негативных комментариях / Фото из инстаграм-сториз
Текст публикации Влада Ямы
Дельфинотерапия
У сына особая любовь к дельфинам, поэтому, как только мы в Одессе – обязательно в дельфинарий. Но в этот раз мы пошли дальше – плавание, фотосессия и... танцы! Правильно, с дельфинами!
Шоу здесь – отдельная история (больше видео – в сториз). Мы много где бывали, в том числе и за океаном, но такой сложности трюки видели только здесь. На этот раз пошли на спектакль вроде как ради Леона, но опять сами пищали от восторга, как дети.
Все находится на территории отеля. 2 минуты пешком, дальше гидрокостюмы и в воду!
Дельфины – это нечто неописуемое... Столько добра, грации, позитива и озорства в каждом движении... Чувствуется, что для них это одна большая игра. Внутри все разрывается от счастья... Леон считал минуты до начала купания. Потом, правда, немного замерз, мы погрелись в душе и... вернулись! Только что спросил: "Мы же каждый день будем плавать с дельфинами?"
Категорически советую испытать это счастье на себе! Просто посмотрите на наши эмоции на фотках. К тому же мы еще и потанцевали в паре (листайте карусель!).
Кстати, в соседнем бассейне растут малыши, которые родились здесь, в дельфинарии. Ну и, на всякий случай: история дельфинария началась с покупки дельфинов на аукционе в Японии (убойная квота, предназначенная для продажи дельфиньего мяса). Никто их насильно не вылавливал. Но очень окружил всеобщей любовью.
Целую всех.