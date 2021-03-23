Влад Яма показав архівне фото з однією бровою та зачіскою

Джерело:інстаграм Влада Ями
Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма поділився з прихильниками архівним фото. Танцівник показав, як виглядав раніше з зачіскою та однією бровою.
В інстаграм-сторіз Влад Яма оприлюднив допис, який зробив ще 3 роки тому. Тоді танцівник наважився поділитися з багатотисячною аудиторією прихильників архівним фото.
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Артист опублікував світлину, на якій позує в коричневому піджаку, білій сорочці та краватці. Проте найбільше увагу шанувальників привернула зачіска Влада.
Хореограф показав, як виглядав з розкішною шевелюрою. Також користувачі мережі акцентували увагу на густих бровах, що зрослися в одну.
"Я не соромлюся свого минулого", – написав Влад в інстаграм-сторіз.
У коментарях підписники Ями тоді зазначали, що дуже незвично бачити його в такому образі.