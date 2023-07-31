"Його не лякають ракети": Влад Яма вперше за довгий час вийшов на зв'язок і нарвався на хейт

Хореограф Влад Яма залишається в США. Вперше за тривалий час він опублікував новий допис і знову нарвався на хейт серед українців. Однак прихильники Влада підтримали його.

У коментарях чимало з них зазначають, що кожен може жити так, як хоче. Ба більше, радять Владу відключити коментарі та не зважати на негатив.

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Що пишуть під новим дописом Влада Ями

Активне обговорення відбувається під новою публікацією Влада. Танцівник опублікував нові фото з США, де проживає від початку повномасштабного вторгнення. Яма позував на тлі скелястих пейзажів.

Не кожен може дивитися в майбутнє, не озираючись назад,

– написав хореограф під світлинами.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

У коментарях українці вкотре висловили обурення щодо виїзду хореографа за кордон. Його запитують, як вдалося це зробити та чи дозволить совість повернутися в Україну.

"Владе, яка причина вашого виїзду? Хворієте? Маєте трьох дітей? Поясніть, дуже потрібно".

"Повертайте в Україну. Питання до вас не в тому, що ви за кордоном, а в тому, що ви постійно за кордоном. У публічних осіб, які досягли успіху в Україні, величезна відповідальність перед українцями".

"Хлопці на передовій не мають можливості піти у відпустку, їх нема ким замінити, а ці їздять, куди захочуть".

"Чи вистачить сміливості потім повернутися в Україну?"

"Він не чує сирен, його не лякають ракети. Я не тільки про нього кажу, а про всіх, хто має можливість виїхати, бо прості люди не можуть собі такого дозволити, бо нема коштів на проживання".

Однак прихильники Влада не залишили його без підтримки. Вони радять закрити коментарі та не зважати на ті злі слова, які ллються на його адресу.

"Я не розумію, в чому справа. Він обрав свій шлях. Це його право. Право кожного жити, як він хоче. Він вибрав поїхати. Я і ще тисячі – вибрали залишитись. Не нам його та інших засуджувати".

"Владе, ви все робите правильно. Бережіть себе та свою сім'ю".

"Ми тебе любимо! Не переживай! Вимкни коментарі! Ти підносиш Україну на інший рівень в іншій країні!"

"Ви найкращий! Обожнюю!"

"Що за треш у коментарях? Люди, чого ви такі злі? Влад зробив вам щось погане?"

Хто з зірок захищав Влада Яму

За час повномасштабної війни хореограф неодноразово піддавався критиці. Чимало колег його засуджували, однак були й ті, хто заступався за Влада.