Влад Яма з дружиною і сином здійснив "кольоровий забіг" у Києві: яскраві фото

Недільний ранок сім'я Влада Ями провела активно. З дружиною і сином танцівник долучився до "кольорового забігу" в Києві – The Сolor Run. Разом вони обсипались фарбами холі й пробігли п'ять кілометрів. Вийшло дуже яскраво!

Суддя "Танців з зірками" Влад Яма веде активний спосіб життя і залучає до спорту не лише дружину Ліліану, а й 5-річного сина Леона. З батьками хлопчик здійснив свій перший забіг у п'ять кілометрів й отримав медаль The Сolor Run.

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Подружжя неспроста взяло сина на спортивний захід. Перед стартом на Троїцькій площі, що біля "Олімпійського", усі учасники забігу обсипали одне одного різнобарвними фарбами холі. Навіть у дорослих емоції лилися через край!

Якщо спортивна форма Влада Ями та Ліліани була вкрита яскраво-оранжевою фаброю, то Леон обрав собі фіолетову. До слова, подружжя фінішувало разом, підтримуючи одне одного під час усієї дистанції.

Неймовірна атмосфера, яскраві емоції, щасливі діти! Рекомендую,

– поділився враженнями Влад Яма.

Влад Яма з дружиною і сином на "кольоровому забігу" / Фото з інстаграму танцівника

Влад Яма з дружиною на "кольоровому забігу" / Фото з інстаграму танцівника

Влад Яма з дружиною на "кольоровому забігу" / Фото з інстаграму танцівника

Син Влада Ями на "кольоровому забігу" / Фото з інстаграму танцівника