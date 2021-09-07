Влад Яма з дружиною та сином відпочиває біля моря: чарівні фото

Після першого прямого ефіру "Танців з зірками" Влад Яма відправився на невеликий відпочинок. Спочатку він з дружиною Лілією та сином Леоном відвідав батьків, а згодом вирушив на косу Бирючий острів.

Український танцівник та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма відпочиває разом з дружиною Лілією, сином Леоном і племінником Яном. Він поділився кадрами з шанувальниками в інстаграм-сторіз.

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Влад Яма відпочиває на морі

Спершу хореограф з сім'єю відправився до батьків у Запоріжжя великим бусом. Вони успішно подолали величезний кілометраж та провели час разом з ріднею.

Вже разом з батьками Влад Яма вирушив до Азовського моря – на косу Бирючий острів. Зранку танцівник з дружиною Лілією влаштували пробіжку. Сильний вітер та низька температура повітря (+14 градусів) подружжя не зупинили.



Влад і Лілія Ями / Фото з інстаграм-сторіз танцівника

Родина активно проводить час на узбережжі моря. Вони ловили рибу та гралися у футбол.



Родина Влада Ями ловить рибу / Фото з інстаграм-сторіз танцівника

Дружина Влада Ями поділилась враженнями

Лілія Яма зробила яскраве фото на Бирючому острові, якого порівняла з Мальдівами. Вона позувала у білій асиметричній сукні та капелюшку молочного кольору зі сріблястим ланцюжком.

Фігуру підкреслив широкий чорний пояс. Дружина хореографа накрутила волосся локонами та зробила ніжний макіяж з акцентом на очах.

Знайшла Мальдіви на Бирючому острові. Мій настрій – сьогодні такий,

– написала Лілія Яма.



Лілія Яма / Фото з інстаграму Лілії Ями



Краса Бирючого острова / Фото з інстаграм-сторіз танцівника