Украинский танцовщик и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма отдыхает вместе с женой Лилией, сыном Леоном и племянником Яном. Он поделился кадрами с поклонниками в инстаграм-сториз.

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Влад Яма отдыхает на море

Сначала хореограф с семьей отправился к родителям в Запорожье на большом павтобусе. Они успешно преодолели огромный километраж и провели время вместе с родней.

Уже вместе с родителями Влад Яма отправился к Азовскому морю – на косу Бирючий остров. Утром танцовщик с женой Лилией устроили пробежку. Сильный ветер и низкая температура воздуха (+14 градусов) супругов не остановили.



Влад и Лилия Яма / Фото из инстаграм-сториз танцовщика

Семья активно проводит время на побережье моря. Они ловили рыбу и играли в футбол.



Семья Влада Ямы ловит рыбу / Фото из инстаграм-сториз танцовщика

Жена Влада Ямы поделилась впечатлениями

Лилия Яма сделала яркое фото на Бирючем острове, который сравнила с Мальдивами. Она позировала в белом асимметричном платье и шляпке молочного цвета с серебристой цепочкой.

Фигуру подчеркнул широкий черный пояс. Жена хореографа накрутила волосы в локоны и сделала нежный макияж с акцентом на глазах.

Нашла Мальдивы на Бирючем острове. Мое настроение сегодня такое,

– написала Лилия Яма.



Лилия Яма / Фото из инстаграма Лилии Ямы



Красота Бирючего острова / Фото из инстаграм-сториз танцовщика