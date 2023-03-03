Помер відомий продюсер Влад Ляшенко: стало погано на роботі

Раптово помер відомий продюсер Владислав Ляшенко. Він працював арт-директором відомого київського клубу Bel Etage Music Hall. Йому стало погано на роботі, просто під час показу приміщення він помер.

Причини смерті поки не повідомляють. Пішов з життя Влад Ляшенко раптово, близько 15:00 на роботі.

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Дві години тому директор концертного агентства Concert.ua Дмитро Феліксов повідомив про смерть Владислава. "Я відмовляюсь в це вірити, ще 50 хвилин тому ти писав мені смс… Влада більше нема. Просто стало погано на роботі, коли зустрічався з клієнтом", – додав він.