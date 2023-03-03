Причин смерти пока не сообщают. Ушел из жизни Влад Ляшенко внезапно, около 15:00 на работе.

Важно У певицы Кристины Соловой умер близкий человек

Два часа назад директор концертного агентства Concert.ua Дмитрий Феликсов сообщил о смерти Владислава. "Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне смс …Власти больше нет. Просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом", – добавил он.