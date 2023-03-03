Причин смерти пока не сообщают. Ушел из жизни Влад Ляшенко внезапно, около 15:00 на работе.
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Два часа назад директор концертного агентства Concert.ua Дмитрий Феликсов сообщил о смерти Владислава. "Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне смс …Власти больше нет. Просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом", – добавил он.
Киевский клуб Bel Etage Music Hal, где и работал Влад Ляшенко, тоже подтвердил потерю.
Не стало нашего коллеги и друга. Влад ушел из жизни внезапно, прямо во время экскурсии арендатора по Bel Etage. Сочувствуем близким и родным. Наши мысли сейчас с ними,
– написали в ведомстве.
Что известно о Владе Ляшенко
- Он – известный промоутер, продюсер и автор многих проектов, соучредитель лейбла "Другая Музыка", арт-директор концертной площадки Bingo, клуба Monterey, директор Bel Etage Music Hall.
- Кроме того, он основал популярную альтернативную премию Best Ukrainian Metal Act – первую и единственную премию металл-музыки в Украине.
- Родился Влад Ляшенко в Кривом Роге. Являлся менеджером группы ТОЛ – главной альтернативной группы Украины 2000-х. В течение многих лет двигал украинскую альт-культуру к мировым стандартам. Его называли "серым кардиналом украинской альтернативной музыки".