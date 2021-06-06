34-річний музикант Vlad Darwin (справжнє ім'я – Владислав Приходько) розсекретив поповнення в сім'ї. Разом з коханою і новонародженим сином він відвідав арт-пікнік у парку Позняки. Дружина співака Крістіна Марті поділилася, що вони довго не могли визначитися, як назвати первістка, обирали з 25 імен. Однак зупинилися на Рональд.

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Це ім'я обрав Vlad Darwin вже після народження малюка. Артист був присутній на пологах і тоді, як вперше побачив сина, йому "виплила" літера "р".

Ніч не спав, шукав усі імена на літеру "р". Мені здалося, що Рональд – найцікавіше, найсвіжіше і найсильніше енергетичне ім'я. Він зможе приїхати до будь-якої країни світу, його легко називатимуть Ронні,

– пояснив виконавець.

Новоспечені батьки сумлінно ставляться до виховання первістка. Оскільки дружина Vlad Darwin Крістіна Марті має вірменські корені, то з малюком розмовляють одразу трьома мовами – українською, вірменською та англійською. Додамо, Рональду менш як місяць, а він вже демонструє характер.

"Рональд командує. Коли він хоче, тоді ми і їдемо. Коли він не хоче, над ним танцюємо", – розповів музикант.

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"Вагітну дружину майже ніхто з моїх друзів не бачив. Ми читали, ми вивчали, як доглядати за дитиною, ми готувалися. Для нас кожен день був особливий. Ми дуже задоволені тим, що ми нікому про це зайвому не сказали", – висловився Vlad Darwin.

Вже після першого сімейного виходу в новому складі співак опублікував кадри з чуттєвої фотосесії з дружиною, яку влаштував на останніх місяцях її вагітності. У підписі Vlad Darwin заявив, що ніхто так проникливо не співає колискові, як його кохана Крістіна Марті.

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