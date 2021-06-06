34-летний музыкант Vlad Darwin (настоящее имя – Владислав Приходько) рассекретил пополнение в семье. Вместе с любимой и новорожденным сыном он посетил арт-пикник в парке Позняки. Жена певца Кристина Марти поделилась, что они долго не могли определиться, как назвать первенца, выбирали из 25 имен. Однако остановились на Рональд.

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Это имя выбрал Vlad Darwin уже после рождения малыша. Артист присутствовал на родах и после того, как впервые увидел сына, ему "всплыла" буква "р".

Ночь не спал, искал все имена на букву "р". Мне показалось, что Рональд – самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира, его легко будут называть Ронни,

– пояснил исполнитель.

Новоиспеченные родители добросовестно относятся к воспитанию первенца. Поскольку жена Vlad Darwin Кристина Марти имеет армянские корни, то с малышом разговаривают сразу на трех языках – украинском, армянском и английском. Добавим, Рональду меньше месяца, а он уже демонстрирует характер.

"Рональд командует. Когда он хочет, тогда и едем. Когда он не хочет, над ним танцуем", – рассказал музыкант.

Почему супруги скрывали беременность

"Беременную жену почти никто из моих друзей не видел. Мы читали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились. Для нас каждый день был особенный. Мы очень довольны тем, что мы никому об этом лишнему не сказали", – высказался Vlad Darwin.

Уже после первого семейного выхода в новом составе певец опубликовал кадры с чувственной фотосессии с женой, которую устроил на последних месяцах ее беременности. В подписи Vlad Darwin заявил, что никто так проникновенно не поет колыбельные, как его любимая Кристина Марти.

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