"Вкрали наші життя": Монатік присвятив пісню російським "мовчунам"

Мультиартист Монатік випустив новий російськомовний трек, який присвятив всім тим, хто мовчить про війну в Україні. Він також звернув увагу на те, що інстаграм блокує дописи про війну.

Вже понад місяць російські окупанти вбивають українців. Вони намагаються знищити наш народ, однак гинуть самі, бо українці ніколи не здадуться й не стануть на коліна перед ворогом. Навіть у час війни культура України продовжує розвиватися.

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Монатік випустив пісню "Мовчання – синонім брехні"

Виконавець заспівав новий трек на благодійному концерті "Доброго вечора, ми з України". Монатік написав його спеціально для тих росіян, які досі мовчать про війну в Україні. Щоб достукатися, артист випустив пісню російською мовою.

Боти в інстаграмі масово блокують наші дописи про війну та її страшні наслідки. Цю пісню відзначають як "сцени насильства та неприйнятний для сприйняття контент". Вони всіма силами хочуть, щоб ми замовкли, але продовжуємо кричати. А це… Мовчунам. Все буде Україна!

– написав Монатік під відео.

Монатік – "Мовчання – синонім брехні": дивіться відео онлайн

Текст пісні "Мовчання – синонім брехні":

Украли наши жизни,

Накрыли города

Погрязла во лжи

Твоя свобода



Их рупоры кричат,

Пока мои облака в дыму.

Их идолы молчат –

Нельзя мешать ему.



Пока он в нашей крови тонет

Быть может в ней захлебнётся вскоре…

От этого не убежать

Да как нам это выдержать?



Оооо, дайте силы

Просим и просили

В огне наши небеса

Свободные



Что там за люди?

Кто их осудит?

За закрытые глаза,



Когда вокруг горят дома.

И ты молчишь, а я кричу

Это тоже дело твоих чувств. Да, ну



И если всем не нужна война,

То почему она

пришла в мою страну?

Странно…



И вместе с ней



Нездоровые врачи

Пришли здорового лечить

И как теперь нам с этим жить?

Нет! Как нам выжить?



Раз и я чувствую твой страх

Два, едва слышу ты кричишь

Но уже никто не слышит

Быть может нас услышат



Оооо, дайте силы

Просим и просили

В огне наши небеса

Свободные



Что там за люди?

Кто их осудит?

За закрытые глаза,



Когда вокруг горят дома

И ты молчишь, а я – кричу

это тоже дело твоих чувств!

да ну!

И если всем не нужна война,

То почему она

пришла в мою страну?

Я так не хочу, но



Если во мне умрет любовь,

Если во мне умрут мечты,

Если дети не найдут свой дом…



Когда молчание синоним лжи

И ты же видишь все…

Скажи

Как ты молча будешь жить потом?



Во мне – не убить любовь

Во мне – не убить мечты

Вам не увидеть наших слез потом



Вам не убить мою любовь,

Вам не убить мои мечты

И наши дети обретут свой дом!



И не надо нас спасать.

Что за вздор?

Включи голову –

Выключи телевизор.