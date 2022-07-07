Відчувала, що це моя відповідальність, – британська телезірка прихистила українців

Британська телеведуча Наташа Каплинські розповіла, як прихистила примусових біженців з України. Вона зізналась, що й сама колись була біженкою.

Відома британська телеведуча Наташа Каплинські підтримала Україну та українців з перших днів російського вторгнення. Тоді ж вона вирішила надати їм допомогу.

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Британська зірка прихистила українців

Наташа Каплинські розповіла, що підтримала та вирішила прихистити українців тому, що сама є біженкою. Її батько Рафаель через політичні проблеми втікав з Південної Африки. Він брав участь у протестах Кейптаунського університету проти апартеїду, тож його прихистили у Великій Британії.

Я одразу ж зареєструвалася, щоб дати будинок українській родині. Я із сім'ї біженців, і мені дуже пощастило, тому я відчувала, що це моя відповідальність,

– зізналась ведуча.

Наташа Каплинські прихистила сім'ю з 4 українців. Вона розповіла, як вони почуваються за кордоном.

"Коли я забрала їх чотирьох, батька, який частково осліп і тому не міг воювати, мати, 12-річного хлопчика та шестирічну дівчинку, у них була лише невелика валіза. Це чудова сім'я і вони дуже вдячні, але просто хочуть повернутися додому. Вони спілкуються по FaceTime з друзями та сім'єю в Україні щодня. Найгірше для них те, що вони не можуть повернутись додому".

Зірки, які прихистили українців