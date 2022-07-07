Известная британская телеведущая Наташа Каплински поддержала Украину и украинцев с первых дней российского вторжения. Тогда же она решила оказать им помощь.

Читайте также По документам я мужчина, – Монро объяснила, могут ли ей вручить повестку

Британская звезда приютила украинцев

Наташа Каплинские рассказала, что поддержала и решила приютить украинцев потому, что сама беженка. Ее отец Рафаэль из-за политических проблем бежал из Южной Африки. Он участвовал в протестах Кейптаунского университета против апартеида, поэтому его приютили в Великобритании.

Я сразу зарегистрировалась, чтобы дать дом украинской семье. Я из семьи беженцев, и мне очень повезло, поэтому я чувствовала, что это моя ответственность,

– призналась ведущая.

Наташа Каплински приютила семью из 4 украинцев. Она рассказала, как они чувствуют себя за границей.

"Когда я забрала их четырех, отца, который частично ослеп и потому не мог воевать, мать, 12-летнего мальчика и шестилетнюю девочку, у них был лишь небольшой чемодан. Это замечательная семья и они очень благодарны, но просто хотят вернуться домой Они общаются по FaceTime с друзьями и семьей в Украине каждый день. Хуже всего для них то, что они не могут вернуться домой".