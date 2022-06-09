Війна назавжди змінила їх: як зараз виглядають артисти, які служать в ТрО та ЗСУ

Повномасштабна війна змусила багатьох артистів змінити музичні інструменти на зброю. Тепер улюбленців мільйонів захищають українські землі на фронті. Місяці війни змінили їх. Як Тарас Тополя, Женя Галич, Ахтем Сеітаблаєв та інші знаменитості виглядали до війни й якими є зараз – дивіться в матеріалі.

Багато зірок вступили до лав тероборони та ЗСУ з перших днів війни. Чоловіки подбали, щоб дружини з дітьми були в безпеці, а самі стали на захист України. Щодня вони разом з багатьма іншими земляками ризикують життям, виганяючи російських окупантів з наших земель. Ця війна на завжди змінила всіх не лише внутрішньо, а й зовнішньо.

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На серці з'явилися рани, які вже ніколи не загояться, а на обличчі – зморшки, які завжди нагадуватимуть про цю жорстоку війну. Ми звикли бачити їх щасливими на сцені, в елегантному вбранні на червоних доріжках світських заходів. Здається, що це було в минулому житті. Понад 100 днів боротьби з російськими загарбниками – ніби вічність. Як вони змінили тих, чиєю творчістю захоплюються мільйони українців, – дізнавайтеся далі.

Гурт "Антитіла"

Музиканти гурту "Антитіла" до та під час війни / Фото з інстаграму колективу

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" до війни та після поранення / Фото з інстаграму Хливнюка

Женя Галич

Соліст O.Torvald до війни та на службі в ЗСУ / Фото з інстаграму Галича

Максим Михайлюк

Головний герой "Холостяка-10" до війни та на службі / Фото з інстаграму Михайлюка

Олег Сенцов

Режисер до війни та на фронті / Фото з фейсбуку Сенцова

Ахтем Сеітаблаєв

Режисер до війни та на службі в ТрО / Фото з фейсбуку Сеітаблаєва

Олександр Положинський

Екссоліст гурту "Тартак" на сцені та на фронті / Фото з фейсбуку Положинського

Андрій Федінчик

Актор до війни та на службі / Фото з інстаграму Федінчика

Олексій Тритенко

Актор у мирний час та на фронті / Фото з інстаграму Тритенка

Коля Серга

Співак до війни та на службі в ТрО / Фото з інстаграму Серги

Дмитро Дікусар

Танцівник на сцені та на фронті / Фото з інстаграму Дікусара

Віктор Бронюк

Соліст гурту ТІК до війни та на службі / Фото з інстаграму Бронюка

Даніель Салем

Ведучий до війни та в теробороні / Фото з інстаграму Салема

Yarmak

Репер до війни та на службі в ЗСУ / Фото з інстаграму Yarmak

Гарік Бірча

Актор у мирний час і на фронті / Фото з інстаграму Бірчі

Михайло Панчишин

Співак до війни та на службі / Фото з інстаграму Панчишина

Євген Терехов

Громадський діяч і чоловік Наталки Карпи до війни та на службі / Фото з фейсбуку Терехова