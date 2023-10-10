"Моє серце болить": як зірки Голлівуду підтримують Ізраїль у війні

Днями палестинське бойове угрупування ХАМАС вдерлося на території Ізраїля. Внаслідок цього станом на 10 жовтня є сотні загиблих та постраждалих.

Світ не стоїть осторонь цієї ситуації. Так, днями на збройний конфлікт відреагували українські зірки. Крім того, світові знаменитості також підтримують Ізраїль та громадян країни.

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Мадонна

Співачка опублікувала відео, де показано ракетні обстріли, військових та постраждалих мирних мешканців. Вона зазначила, що, на жаль, людство не розуміє, що "ми живемо у світі, сповненому ненавистю".

Моє серце з Ізраїлем... Усім, хто страждає або постраждав від цього конфлікту. Я молюся за вас. Я знаю, що це робота ХАМАСу, і в Палестині є багато невинних людей, які не підтримують цю терористичну організацію..,

– зазначила співачка.

Ґаль Ґадот

Знаменитість поширила інформацію про кількість постраждалих ізраїльтян. Крім того, вона згадала про обстріли Ізраїля. Ґаль Ґадот також закликала світову спільноту підтримувати країну.

Моє серце болить. Молюся за всіх, хто страждає… Я підтримую Ізраїль, ви теж повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі терористичні акти,

– написала акторка.

Барбара Стрейзанд

Співачка опублікувала інстаграм-сторіс зі згадкою про постраждалих в Ізраїлі. Вона зазначила, що загинуло вже понад 700 людей. На додаток виконавиця згадала про терористичний акт 11 вересня 2001 року.



Барбара Стрейзанд / Скриншот з інстаграм-сторіс

Марк Гемілл

Американський актор, який здобув широке визнання завдяки ролі Люка Скайвокера у кіносазі "Зоряні війни", поширив допис в підтримку країни. Він зазначив, що Америка на боці Ізраїля.

Кетрін Винник

Канадська акторка поширила інстаграм-сторіс, де зазначила, що "зараз і завжди ми підтримуємо громадян Ізраїля".



Кетрін Винник підтримує Ізраїль / Скриншот з інстаграм- сторіс

Наталі Портман

Моє серце розбите через людей в Ізраїлі. Діти, жінки й люди літнього віку вбиті та викрадені з їхніх домівок. Мені страшно через такі варварські дії та моє серце б'ється з любов'ю та молитвами за родини, які постраждали,

– наголосила акторка.

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