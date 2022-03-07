Виїхала, щоб заробляти для ЗСУ: Джамала зібрала 67 мільйонів євро для української армії

Джамала з двома синами виїхала з Києва після перших обстрілів. Дітей вона залишила у сестри в Стамбулі, а сама поїхала в Європу – співати на Нацвідборах на Євробачення-2022 та заробляти Збройним силам України. Лише в Німеччині співачка зібрала 67 мільйонів євро.

У Джамали двоє маленьких синів – 3-річний Емір і Селім-Гірай, якому немає двох років. Тож вона не стала ризикувати їхнім життям і вивезла в Туреччину. Відсиджуватися у Стамбулі співачка не стала. Як переможниця Євробачення 2016 вона стає зірковою гостею на Нацвідборах у різних країнах, співає хіт 1994 і заробляє для ЗСУ шалені гроші.

Не пропустіть Джамала виступила в Німеччині на відборі Євробачення: кошти з ефіру направлять до ЗСУ

Джамала заробила 67 мільйонів євро для української армії

Співачка домовилася з організаторами відборів на міжнародне Євробачення, що всі виручені з смс-голосування кошти перерахують на українську армію. Так, лише в Німеччині Джамала зібрала 67 мільйонів євро – більш як 2 мільярди гривень!

67 мільйонів євро було зібрано під час Національного відбору на Євробачення в Німеччині. Усе це – завдяки кожному з вас. Всі кошти будуть передані на підтримку України. Я вдячна всім, хто підтримує нас у боротьбі за право жити вдома. Будувати майбутнє під мирним небом,

– заявила Джамала.

Додамо, що 5 березня кримська татарка виступала в Румунії. Щоправда, наразі невідомо, яку суму їй вдалось виручити на Нацвідборі в Бухаресті.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!