Віктор Розовий, який з початку повномасштабної війни служить у полку "Азов", з гумором заявив, що Зеленський у роботі "нормальний тіп, повністю адекватний". На його думку, він не був диктатором у "Кварталі 95", а просто проявляв себе як наполегливий керівник.

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Вітя Розовий розповів про Зеленського

Я б не сказав, що він як диктатор був. Він скорше всього наполегливий, щось типу того. Я просто чув, що якщо він вигравав якісь там тендери на зйомку якогось фільму, то він прям премії роздавав усім. Отаке я чув про нього,

– розповів Віктор Розовий.

Однак зізнався, що "Вечірнім кварталом" не захоплювався ніколи – ні за часів Зеленського, ні після 2019-го, коли його лідером став Євген Кошовий.

"Це гумор назагал. Люди прагнуть цього гумору, і гуморист дає цей гумор. У цьому немає нічого поганого. Це нормально, коли є запит у людей. На мій погляд, наш гумор був інакший. Наш гумор був такий, який подобався нам, і ми вже заставляли людей теж його любити", – пожартував зірковий захисник.

Віктор Розовий з Володимиром Зеленським / Скриншот з відео