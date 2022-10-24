Виктор Розовый, который с начала полномасштабной войны служит в полку "Азов", с юмором заявил, что Зеленский в работе "нормальный тип, полностью адекватный". По его мнению, он не был диктатором в "Квартале 95", а просто проявлял себя как настойчивый руководитель.

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Витя Розовый рассказал о Зеленском

Я бы не сказал, что он как диктатор был. Он скорее всего настойчив, что-то типа того. Я просто слышал, что если он выигрывал какие-то тендеры на съемку какого-то фильма, то он прям премии раздавал всем. Такое я слышал о нем,

– рассказал Виктор Розовый.

Однако признался, что "Вечерним кварталом" не восхищался никогда – ни при Зеленском, ни после 2019-го, когда его лидером стал Евгений Кошевой.

"Это юмор для всех. Люди стремятся к этому юмору, и юморист дает этот юмор. В этом нет ничего плохого. Это нормально, когда есть запрос у людей. На мой взгляд, наш юмор был иной. Наш юмор был такой, который нравился нам, и мы уже заставляли людей тоже его любить", – пошутил звездный защитник.

Виктор Розовый с Владимиром Зеленским / Скриншот с видео