У віці 40 років: померла відома російська акторка Євгенія Брік

Не стало відомої російської акторки Євгенії Брік, якій було 40 років. Вперше стало відомо, що зірка хворіла.

Російська театральна та кіноакторка Євгенія Брік померла 10 лютого, про що стало відомо сьогодні, 11 лютого. Про втрату повідомила журналістка Катерина Гордєєва.

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Померла Євгенія Брік

Катерина Гордєєва розповіла, що причиною смерті Євгенії Брік стала хвороба. Про неї сама акторка раніше не зізнавалась.

Женя. Одна з найкрасивіших, веселих та вірних у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці,

– написала журналістка.

Євгенії Брік було 40 років.



Євгенія Брік / Фото з інстаграму акторки

Коротка біографія Євгенії Брік

Акторка народилась у Москві, закінчила музичну школу за класом фортепіано. Спершу вона спробувала себе як модель, працюючи манекенницею в Загальносоюзному Будинку моди одягу.

У 2004 році Євгенія закінчила ГІТІС – Російську Академію театральних мистецтв. Знялась у понад 25 фільмах і серіалах, серед яких:

"Стиляги";

"Географ, що пропив глобус";

"Соло на саксофоні";

"Каменська 3";

"Чоловіки не плачуть";

"Відлига";

"Бомба".

Євгенія Брік була нагороджена кількома преміями та призами: нагорода IV Фестивалю телевізійного кіно "Сполохи", приз MTV в номінації "Найкращий кінозлодій року", була номінована на премію "Ніка".

Акторка була одружена з кінопродюсером Валерієм Тодоровським, у 2009 народила доньку Зою.

Текст публікації Катерини Гордєєвої

Сьогодні, 10 лютого, померла Євгенія Брік. Женя. Одна з найкрасивіших, веселих та вірних у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру.

Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці.

У Жені залишилася дочка Зоя, яку вона нескінченно кохала, чоловік Валерій Тодоровський, мама та сестра. Їм – величезне співчуття. І сил. Тому що тепер треба буде навчитися жити без Жені. Світла пам'ять.