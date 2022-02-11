Російська театральна та кіноакторка Євгенія Брік померла 10 лютого, про що стало відомо сьогодні, 11 лютого. Про втрату повідомила журналістка Катерина Гордєєва.
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Померла Євгенія Брік
Катерина Гордєєва розповіла, що причиною смерті Євгенії Брік стала хвороба. Про неї сама акторка раніше не зізнавалась.
Женя. Одна з найкрасивіших, веселих та вірних у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці,
– написала журналістка.
Євгенії Брік було 40 років.
Євгенія Брік / Фото з інстаграму акторки
Коротка біографія Євгенії Брік
Акторка народилась у Москві, закінчила музичну школу за класом фортепіано. Спершу вона спробувала себе як модель, працюючи манекенницею в Загальносоюзному Будинку моди одягу.
У 2004 році Євгенія закінчила ГІТІС – Російську Академію театральних мистецтв.Знялась у понад 25 фільмах і серіалах, серед яких:
- "Стиляги";
- "Географ, що пропив глобус";
- "Соло на саксофоні";
- "Каменська 3";
- "Чоловіки не плачуть";
- "Відлига";
- "Бомба".
Євгенія Брік була нагороджена кількома преміями та призами: нагорода IV Фестивалю телевізійного кіно "Сполохи", приз MTV в номінації "Найкращий кінозлодій року", була номінована на премію "Ніка".
Акторка була одружена з чоловіком, кінопродюсером Валерієм Тодоровським, у 2009 народила доньку Зою.
Текст публікації Катерини Гордєєвої
Сьогодні, 10 лютого, померла Євгенія Брік. Женя. Одна з найкрасивіших, веселих та вірних у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру.
Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці.
У Жені залишилася дочка Зоя, яку вона нескінченно кохала, чоловік Валерій Тодоровський, мама та сестра. Їм – величезне співчуття. І сил. Тому що тепер треба буде навчитися жити без Жені. Світла пам'ять.