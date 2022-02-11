Російська театральна та кіноакторка Євгенія Брік померла 10 лютого, про що стало відомо сьогодні, 11 лютого. Про втрату повідомила журналістка Катерина Гордєєва.

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Померла Євгенія Брік

Катерина Гордєєва розповіла, що причиною смерті Євгенії Брік стала хвороба. Про неї сама акторка раніше не зізнавалась.

Женя. Одна з найкрасивіших, веселих та вірних у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці,

– написала журналістка.

Євгенії Брік було 40 років.



Євгенія Брік / Фото з інстаграму акторки

Коротка біографія Євгенії Брік

Акторка народилась у Москві, закінчила музичну школу за класом фортепіано. Спершу вона спробувала себе як модель, працюючи манекенницею в Загальносоюзному Будинку моди одягу.

У 2004 році Євгенія закінчила ГІТІС – Російську Академію театральних мистецтв.Знялась у понад 25 фільмах і серіалах, серед яких:

"Стиляги";

"Географ, що пропив глобус";

"Соло на саксофоні";

"Каменська 3";

"Чоловіки не плачуть";

"Відлига";

"Бомба".

Євгенія Брік була нагороджена кількома преміями та призами: нагорода IV Фестивалю телевізійного кіно "Сполохи", приз MTV в номінації "Найкращий кінозлодій року", була номінована на премію "Ніка".

Акторка була одружена з чоловіком, кінопродюсером Валерієм Тодоровським, у 2009 народила доньку Зою.

Текст публікації Катерини Гордєєвої

Сьогодні, 10 лютого, померла Євгенія Брік. Женя. Одна з найкрасивіших, веселих та вірних у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру.

Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці.

У Жені залишилася дочка Зоя, яку вона нескінченно кохала, чоловік Валерій Тодоровський, мама та сестра. Їм – величезне співчуття. І сил. Тому що тепер треба буде навчитися жити без Жені. Світла пам'ять.