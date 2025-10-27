Про це пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в фейсбуці.
26 жовтня Віталій написав, що він мобілізований.
Після цього в коментарях Теплюк звернувся з проханням до знайомих: "Підтримуйте мою маму".
Віталій Теплюк повідомив про мобілізацію / Скриншот з фейсбуку
Крім того, чоловік запостив сторіс в інстаграм.
26.10.2025 – день, який змінив мій життєвий шлях. Йду і далі з посмішкою на обличчі та добром в душі,
– написав він.
Віталій Теплюк прокоментував мобілізацію / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас інших подробиць про мобілізацію він не розкрив.
Що відомо про Віталія Теплюка?
- 1 жовтня йому виповнилося 35 років.
- У ролі актора він знімався в "Слузі народу", "Клятві лікаря", "Звонарі" та інших стрічках.
- Крім того, понад 5 років Віталій працював ведучим заходів найрізноманітнішого формату: приватні свята, корпоративи, вечірки, фестивалі, спортивні чемпіонати тощо.
- Зокрема, останніми роками Теплюк часто проводив благодійні аукціони під час концертів. Наприклад, під час виступу Іво Бобула, SHUMEI та інших.