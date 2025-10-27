Про це пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в фейсбуці.

26 жовтня Віталій написав, що він мобілізований.

Після цього в коментарях Теплюк звернувся з проханням до знайомих: "Підтримуйте мою маму".

Віталій Теплюк повідомив про мобілізацію / Скриншот з фейсбуку

Крім того, чоловік запостив сторіс в інстаграм.

26.10.2025 – день, який змінив мій життєвий шлях. Йду і далі з посмішкою на обличчі та добром в душі,

– написав він.

Віталій Теплюк прокоментував мобілізацію / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас інших подробиць про мобілізацію він не розкрив.

Що відомо про Віталія Теплюка?