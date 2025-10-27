Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Костянтина.
Річ у тім, що сторінка Темляка зараз недоступна.
Сторінка Костянтина Темляка в інстаграмі / Скриншот з мережі
Актор видалив акаунт або приховав його, тож зараз неможливо переглянути фото, відео та інстаграм-сторіс Костянтина. На це напередодні звернуло увагу інтернет-видання "ГОРДОН".
Що відомо про скандал з Костянтином Темляком?
- На початку серпня колишня дівчина актора, фотографиня Анастасія Соловйова, опублікувала допис в соцмережах, де заявила, що Костянтин – "тиран, аб'юзер і нарцис".
- Темляк згодом відреагував на слова екскоханої. Він визнав провину і попросив пробачення. Крім того, сказав, що готовий за свої дії відповідати перед законом і суспільством.
- Пізніше стали відомі нові подробиці інциденту. З'явилося листування Темляка з 15-річною школяркою, де він надсилав непристойні повідомлення та фото.
- Ця ситуація набула розголосу в мережі. Нацполіція вже відкрила досудове розслідування за фактами домашнього насильства проти Костянтина, а юридична компанія Miller Law Firm повідомила, що Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі.