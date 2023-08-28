"Серце кровоточить": Козловський розчулив мережу виконанням пісні Скрябіна – зворушливе відео

Український співак та віднедавна військовий Віталій Козловський на декілька днів повернувся з фронту до Києва. Артист виступив на концерті, який пройшов для вшанування українських захисників. На заході також відбулася урочиста церемонія нагородження "Національна легенда України".

Після звернення президента Володимира Зеленського Козловському випала честь заспівати пісню Кузьми. Він виконав щемливу композицію "Мам". Під час його виступу значна частина глядачів не змогла стримати сліз.

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Віталій Козловський заспівав пісню Скрябіна

Відзнаку "Національна легенда України" президент вручає громадянам, які мають досягнення у різних сферах національного життя - економіці, науці, освіті, культурі, мистецтві, спорті, охороні здоров'я та в благодійності. Це також нагорода за особистий вклад у незалежність України, її державну цілісність, оборону Батьківщини та службу українському народові.

Співак зазначив, що виступати на сцені було бентежно. Водночас він відчував гордість, бо виконав композицію "того, хто свого часу став провідником і наставником".

Врешті, мене відпустили до Києва заради цього виступу. Велике хвилювання і велика честь. Співаю після промови Володимира Зеленського. Співаю, щоб вшанувати загиблого героя, чия мати отримує відзнаку з рук президента. Посмертно,

– зазначив виконавець.

"Співаю символічну пісню того, хто свого часу став моїм провідником і наставником, яка має зараз особливий сенс для кожної, хто чекає сина з війни", – додав під відео Козловський.

Реакція мережі

Фанам дуже сподобалося виконання Козловського. Під дописом вони написали багато приємних слів артисту:

"Дуже гарне виконання. Ця пісня набрала новий сенс та звучання. Нехай Бог береже вас всіх там на фронті. Молимось постійно за Україну та за наших захисників!";

"Ви дуже круто виконали цю пісню. Взагалі не люблю, коли переспівують Скрябіна, але дуже ніжно і тендітно вийшло. Дякую";

"У тебе навіть голос змінився";

"Вам дуже пасує ця пісня. Вона з ваших вуст ніби заново відродилась";

"Дуже чуттєве виконання, дякую тобі. Мабуть, було дуже складно співати цю пісню і дивитися на матерів, які плакали. Бажаю перемоги України";

"Реву. Найкращий наш. З твоїх вуст, і в цей час, пісня звучить зовсім інакше. Серце кровоточить. Віталю, бережи тебе Господь. Твій тато справді зараз твій ангел-охоронець! Люблю";

"До сліз. Розумію, бо маю синочка і так болить за наших українських хлопців".

Коментарі під публікацією також залишили колеги співака:

Оля Полякова : "Боже, який ти прекрасний!";

: "Боже, який ти прекрасний!"; Оля Цибульська: "Люблю".