Віталій Козловський випустив щемливу пісню "Інша весна": кліп, знятий біля зруйнованих будинків

Співак Віталій Козловський презентував надзвичайно проникливу пісню про війну "Інша весна". Артист зняв кліп біля будинків, які зруйнували російські окупанти.

"Інша весна" – це повстанська пісня, написана у 1985 році. Автори надихнулися переглядом світлин з Волині 40 – 50-х років, де тоді точилися кровопроливчі бої. На фото поруч з мужніми воїнами були вродливі дівчата.

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Віталій Козловський зняв кліп біля зруйнованих будинків

Артист від початку війни залишається в Києві. Під постійні звуки сирен і вибухів він й записав особливий трек. У тексті "Іншої весни" мовиться про тих повстанців, які не пошкодували молодості та життя, щоб боротися за вільну Україну. Сьогодні ці рядки знову актуальні. Тисячі українців, які планували, будували, працювали, створювали сім'ї, народжували дітей, зараз боронять українські землі від російських загарбників.

Відео на щемливу пісню Віталій вирішив зняти у столиці, біля будинків, які найбільше постраждали від ворожих ударів.

Руйнування жахливі. Без болю дивитись на це не можна. Неможливо повернути людей, яких вже немає. Ця відеоробота – це крик душі кожного українця та звернення до всього світу бути небайдужими до цього геноциду та нашого горя,

– поділився Козловський.

Віталій Козловський – "Інша весна": дивіться відео онлайн

Під час зйомок до Віталія підходили люди, ділилися своїми історіями.