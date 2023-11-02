"Якби його сини служили": Козловський різко відреагував на відмову Кондратюка щодо "мирової"

Співак і військовий Віталій Козловський раніше запропонував колишньому продюсеру укласти мирову угоду, щоб завершити багаторічний конфлікт. Проте Ігор Кондратюк відмовився. Тепер артист жорстко "проїхався" по продюсеру, порівнявши його з Путіним.

Козловський різко прокоментував рішення Ігоря Кондратюка щодо його пропозиції. Раніше співак попросив припинити ворожнечу, яка триває між ними близько десяти років.

Важливо Що за маячню ти пишеш, – Кондратюк та Козловський посварилися після заяви про "мирову"

Козловський "проїхався" по Кондратюку

Артист заявив, що хотів провести мирні переговори з експродюсером, але той відповів йому хамством і зневагою.

За словами Козловського, говорити з Кондратюком – це те саме, що вести переговори з Владіміром Путіним, тому надалі комунікувати з експродюсером немає сенсу.

Я здогадуюсь про причину, з якої він категорично не хоче зі мною говорити особисто. Це страх. Бо скинувши ці переговори на представника, він апелюватиме винятково до рішень суду про порушені авторські права,

– пояснив співак.

Козловський додав, що не заперечує те, що співав пісні, тож буде за це платити.

На його думку, Кондратюк не захотів говорити особисто, бо тоді йому довелося б визнавати факти непорядності, які були присутні в сторону Віталія всі роки їхньої співпраці.

"Якби його сини сьогодні служили, можливо, діалог був би. А так - він мене ніколи не почує”, – вважає Козловський.

Артист вибачився перед шанувальниками, яким довелося бачити публічний конфлікт.

Яку "мирову" пропонував Козловський: що відомо

Віталій Козловський і Ігор Кондратюк не можуть порозумітися вже 10 років. Через порушення авторського права Кондратюк подав до суду на Козловського. Тепер артист винен своєму продюсеру чималу суму грошей.

Днями Віталій запропонував Кондратюку підписати нову мирову угоду. Пропозиції співака: