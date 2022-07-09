Козловський неоднозначно відповів на чутки про свою нетрадиційну орієнтацію: "Не хочу світити"

У Віталія Козловського був гучний роман з журналісткою Раміною, з якою він розійшовся ще у вересні 2017 року. Після того співак не розповідає про особисте життя, тож у шоу-бізнесі поповзли чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

Про ці плітки Віталій Козловський знає, але не збирається нікому нічого доводити. Він не проти, що одні вважають його гомосексуалом, інші – приписують роман з концертною директоркою Юлією Бакуменко, але правду розповідати не хоче. "Хто, що хоче, то собі й обирає, у те й вірить", – каже артист.

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Чому Віталій Козловський не розповідає про особисте життя

Я не бачу потреби в тому, щоб його світити й розповідати. З часом, можливо, я про це розповім. Я так часто й так багато розповідав про своє особисте життя, яке вічно не складалося… Коли зміниться щось радикально, можливо, я про це повідомлю,

– пояснив Козловський.

Схоже, так він натякнув на одруження, але поспішив нагадати про невдалий шлюб своїх батьків, в якому мама зраджувала батька.

"Мені 37 років. Чому я на сьогодні не одружений? Тому що в мене був жахливий приклад стосунків. І я завжди казав собі з самого дитинства: "У мене так не буде. У мене взагалі такого не буде, я так не хочу", – поділився співак зі Славою Дьоміним.

Чи самотній Козловський зараз

що його колишня наречена Раміна Есхакзай заручилася ще у травні 2021-го. Її коханий – адвокат Євген Пронін, вони разом майже 4 роки.

Попри всі чутки серце зірки зайняте. Він каже, що якби не кохала людина, то здурів би під час війни.

"Якби в мене сьогодні не було особистого життя, я здурів би напевно. Під час війни потреба в коханні, потреба в підтримці, у розумінні, в якихось теплих дотиках – це велика необхідність. Під час війни ти розумієш, як важливо в цьому житті мати свою людину", – наголосив Віталій Козловський.