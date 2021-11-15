Віталій Козловський пригадав, як "отримав ляпас по морді" після концерту в Росії

Три роки тому Віталій Козловський насмілився виступити у Москві на 9 травня. Цей концерт став чорною міткою на його репутації. За словами співака, той "ляпас по морді", який він отримав в Україні, став уроком на все життя.

Після виступу в Росії треки Віталія Козловського зникли з українських радіостанцій, а він сам – з телеефірів. Два роки він "відмивав" свою репутацію, перш ніж повернувся до гастролей. Він не приховує, що у Москві "дуже непогано заробив", але ці гроші коштували йому народної любові.

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Я отримав там багато оплесків, самоствердився як артист, а приїхавши в Україну, отримав такий ляпас по морді, печінці, по всьому. Я роки два нормально не міг гастролювати,

– пригадав Віталій Козловський.

Хоч три роки тому в артистові вирувала образа, зараз він вважає, що "це був правильний удар" з боку Батьківщини й української публіки. На його думку, ця помилка з концертом у Москві на 9 травня була для того, щоб сьогодні він мислив зовсім інакше.

"Поки не вирішиться питання між нашими країнами, ні в яку Росію я і думати не буду їхати. Свого часу я зробив величезну помилку, тому сьогодні ніякої Росії в моєму житті не може бути", – висловився Козловський.

Він додав, що після травня 2018 року в Росію ні ногою. У країні-агресорі живе його сестра – донька батька від першого шлюбу, однак співак не побачиться з нею, допоки війна не закінчиться.

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