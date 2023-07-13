Мобілізований Віталій Козловський показався з автоматом та розповів про свій графік навчань

Віталій Козловський, якого нещодавно мобілізували в ЗСУ, показався на навчаннях. На світлині артист був з автоматом. Він розповів про графік навчань і зізнався, що робить під час повітряних тривог.

Козловський час від часу ділиться у соцмережі кадрами з бойової підготовки. Зокрема, днями співак-військовий показав, в яких умовах живе під час навчань.

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Тепер Віталій поділився новим фото з полігону, на якому зображений у формі та з автоматом. Він розповів про свій графік під час військових навчань. За його словами, зараз співак щодня прокидається о 6 ранку, відбій – о десятій вечора.

Останні дні проходження програми бойової підготовки на полігоні. Основа всього тут - дисципліна. Підйом о 6:00, відбій – о 22:00. Якщо вночі тривога – йдемо в укриття. Безпека важлива! Цілий день – виснажливі тренування. У неділю є можливість трохи відпочити, відновити сили,

– поділився Козловський.



Віталій Козловський показав фото з навчань / Фото з його інстаграму

Також співак розповів про побратимів. У його зводі 14 людей і всі вони з різних куточків України.

"Абсолютно різні, але схожі і єдині в пориві захищати рідну Україну. Коли є велика мотивація, тоді є і сили. Навіть тоді, коли їх немає", – додав артист.

Зіркові колеги та шанувальники підтримали його та заявили, що пишаються ним:

"Досі мозок не готовий сприймати те, що бачать очі. Бо в тебе навіть погляд змінився. В ньому спокій і впевненість! Пишаюся тобою безмежно. Ти приклад справжнього патріота і мужнього чоловіка!"

"Синку, рідний, обіймаю".

"Себе бережіть! А тих паскуд, які лізуть до нас знищіть, зітріть з лиця землі… Чекатимемо вас на концертах після перемоги".

"Віталій, головне бережи себе та повертайся додому живим".

"Обіймаю тебе міцно-міцно".

"Я пишаюся тим, що в моїй країні є такі чоловіки. Ти – символ мужності! Я вірю в те, що ворог не переможе, бо нас захищають такі чоловіки".

"Думаю про тебе щомиті! Пишаюся і вірю! Дякую долі, що знаю тебе!"

"Такий мужній. Пишаємося тобою і любимо безмежно!"

Нагадаємо, що ще 13 червня Віталій Козловський повідомив, що отримав повістку. Через тиждень після мобілізації він показався у формі та зі зброєю. Відтоді артист офіційно став військовим та вступив до бригади Національної гвардії України "Рубіж".

Поки артист-нацгвардієць перебуває на навчаннях, тому показує фанам кадри з полігону. Він вивчає бойову зброю, навчається стрільби, копає й маскує окопи, опановує першу медичну допомогу. Минуло вже майже три тижні бойової підготовки.