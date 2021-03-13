Після зрад матері: Віталій Козловський допоміг батьку знайти нову кохану

Півтора року тому співак Віталій Козловський перевіз батька зі Львова до Києва, тим самим облаштувавши його особисте життя. У столиці 73-річний чоловік знайшов справжнє кохання. Артист зізнався, що татко шалено закоханий, а його обраниця – проста і надзвичайна жінка.

Якщо про свої стосунки Віталій Козловський не розповідає взагалі, то про роман батька – із задоволенням. Чоловік зміг оговтатися після зрад дружини, яка вже понад 20 років мешкає в Італії з новою сім'єю, та стати щасливим в 73 роки.

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Віталій Козловський про кохання батька

З минулого року батько співака живе у власній квартирі в Києві, яку йому придбав зірковий син. Його переїзд зі Львова був доленосний, адже жінка Ніна, з якою він зараз має стосунки, працювала консьєржкою в тому будинку, в який заселився чоловік.

Віталій Козловський розповів, що ініціатором знайомства став саме його батько. Спілкування з жінкою той почав з фрази: "Тільки не закохайся в мене". Артист щиро захоплюється татком, адже він зумів стати щасливим навіть попри те, що був зневірений в жінках.

Це найдивовижніше, що сталося в його житті. І в моєму так само. Я не можу натішитися щастям свого батька, який за обставинами життя був зневіреній в жінках і точно не міг уявити, що у свої 73 роки він закохається. Вона проста, але така надзвичайна жінка,

– розповів співак.

За словами музиканта, зараз батько живе з коханою Ніною. Вони підтримують одне одного, що зворушує Козловського. На думку знаменитості, це саме та жінка, яку тато шукав все життя. Адже його мама Тетяна зраджувала батька та мала роман з іншими чоловіками, коли сину було всього чотири роки.

"Ти не знаєш, де загубиш, а де знайдеш. Твоя людина може бути завжди десь біля тебе", – висловився артист.



Віталій Козловський з батьком / Фото Instagram / @vkozlovskiy