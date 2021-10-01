Кличко заспівав пісню про мера на концерті у Києві: курйозне відео

Мер Києва Віталій Кличко провів вечір в одному з закладів Києва. Він прийшов на концерт гурту "Карта світу", з яким влітку презентував спільний трек. Тепер Віталій виконав його прямо зі сцени.

Мер української столиці після робочих днів любить відпочивати в різних закладах. Ввечері 30 вересня Кличко вирішив відвідати концерт гурту "Карта світу", де заспівав разом із солістом Іваном Маруничем.

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Віталій Кличко заспівав на сцені

Посеред пісні "Одного дня я стану мером" Віталій піднявся на сцену до Івана. Він проспівав лише декілька рядків. Спершу здається, що чоловік просто забув слова, але, можливо, це була частина перформансу.

Марунич підтримав Віталія й вони разом продовжили співати. відео Кличко поширив і у своєму інстаграмі.

Такий допис активно коментують підписники мера.