Мер української столиці після робочих днів любить відпочивати в різних закладах. Ввечері 30 вересня Кличко вирішив відвідати концерт гурту "Карта світу", де заспівав разом із солістом Іваном Маруничем.
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Віталій Кличко заспівав на сцені
Посеред пісні "Одного дня я стану мером" Віталій піднявся на сцену до Івана. Він проспівав лише декілька рядків. Спершу здається, що чоловік просто забув слова, але, можливо, це була частина перформансу.
Марунич підтримав Віталія й вони разом продовжили співати. відео Кличко поширив і у своєму інстаграмі.
Такий допис активно коментують підписники мера.
- "Це було круто! Саме такий сучасний мер має бути в столиці!"
- "Це було феєрично!"
- "Ваня дуже талановитий! Приємно, що ви відвідали концерт!"
- "Наш найкращий мер і боксер!"
- "Найкращий мер! Я і всі мої друзі за вас!"