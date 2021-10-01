Мэр украинской столицы после рабочих дней любит отдыхать в разных заведениях. Вечером 30 сентября Кличко решил посетить концерт группы "Карта мира", где спел вместе с солистом Иваном Маруничем.
Смотрите также "Однажды я стану мэром": Кличко с блогером Маруничем записал совместный фит, который стал хитом
Виталий Кличко спел на сцене
Среди песни "Однажды я стану мэром" Виталий поднялся на сцену к Ивану. Он спел лишь несколько строк. Сначала кажется, что мужчина просто забыл слова, но, возможно, это была часть перформанса.
Марунич поддержал Виталия и они вместе продолжили петь. Видео Кличко распространил и в своем инстаграме.
Такой пост активно комментируют подписчики мэра.
- "Это было круто! Именно такой современный мэр должен быть в столице!"
- "Это было феерично!"
- "Ваня очень талантливый! Приятно, что вы посетили концерт!"
- "Наш лучший мэр и боксер!"
- "Лучший мэр! Я и все мои друзья за вас!"