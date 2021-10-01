Мэр украинской столицы после рабочих дней любит отдыхать в разных заведениях. Вечером 30 сентября Кличко решил посетить концерт группы "Карта мира", где спел вместе с солистом Иваном Маруничем.

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Виталий Кличко спел на сцене

Среди песни "Однажды я стану мэром" Виталий поднялся на сцену к Ивану. Он спел лишь несколько строк. Сначала кажется, что мужчина просто забыл слова, но, возможно, это была часть перформанса.

Марунич поддержал Виталия и они вместе продолжили петь. Видео Кличко распространил и в своем инстаграме.

Такой пост активно комментируют подписчики мэра.