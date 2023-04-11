Віталій Кім замилував мережу сімейними кадрами і зворушливо привітав сина з днем народження

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім замилував мережу новим відео зі своєю сім’єю. Він показав архівні фото свого сина та зворушливо привітав 6-річного хлопчика з днем народження.

Кім в соцмережі опублікував допис, присвячений сину Руслану. Раніше Віталій вже показував сімейні фото з дружиною та сином.

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Новий ролик до дня народження сина зробила дружина очільника Миколаївської ОВА Юлія. У відео зібрані світлини хлопчика – від архівних до найсвіжіших. Кожен кадр підписаний особливими фразами.

З днем народження, наш хлопчику! Тобі вже 6 років,

– йдеться у відео.

У коментарях підписники Віталія Кіма теж долучилися до привітань. Вони написали Руслану чимало приємних слів:.

"Вітаємо вас і вашого синочка! Мирного неба, успішної, квітучої України йому і нам всім! З днем народження, хай здійсняться світлі мрії!"

"З іменинником. Нехай росте здоровим, гарним, добрим хлопчиком на радість вам. Миру усім нам!"

"Вітаю! Хай живе щасливим у мирній країні!"

"Дай Боже синові здоров'я та мирного неба нам усім".

"Щирі вітання вашому синочку, міцного здоров'я та мирного неба над головою. І вам здоров'я та тільки вперед до перемоги".

Зазначимо, що Віталій Кім та його дружина Юля виховують ще двох доньок – Євгенію та Олександру.

Додамо, що з початком війни сім'я Віталій Кіма перебралася у безпечніше місце. Але вже наприкінці листопада очільник ОВА зустрів дружину та сина на вокзалі в Миколаєві, тож очевидно, що вони повернулися в місто. Віталій Кім приготував плакат з написом "Юля, welcome home", а також вручив коханій букет білих квітів.