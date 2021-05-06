Віталій Борисюк освідчився Ользі Сумській в день срібного весілля

Українське зіркове подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка святкує срібне весілля, 25 річницю шлюбу. Чоловік вирішив влаштувати акторці сюрприз та зробив їй пропозицію.

У день 25 річниці весілля Віталій Борисюк вирішив здивувати кохану. Сама Ольга Сумська поділилась кадрами в інстаграм-сторіз.

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Чоловік Ольги Сумської зробив їй пропозицію

Віталій Борисюк з'явився перед коханою у рожевій сорочці та синій штанах. Він тримав у руках коробочку з подарунком, а також величезний букет білих троянд.

Чоловік влаштував невелику сценку, підійшовши до акторки зі словами: "Пані, я дворянин – порядна людина. Маю мільйон річного доходу. Потрапляю кулею в підкинуту копійку і маю відмінних коней. Хочете бути моєю дружиною?".

Так Віталій Борисюк знову освідчився Ользі Сумській в коханні та розчулив її. Він став на одне коліно та презентував подарунок, у якому, ймовірно, була ювелірна прикраса. Та сама зірка вирішила приховати її від прихильників.



Віталій Борисюк освідчився Ользі Сумській / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом подружжя вирушило святкувати срібне весілля у заклад, розташований в готелі в центрі Києва. Вони чудово проводили час, а Ольга Сумська написала, що "25 років пройшли як один день".



Віталій Борисюк та Ольга Сумська святкують річницю весілля / Фото з інстаграм-сторіз

Шлюб Сумської й Борисюка