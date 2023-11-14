Знаменитість відверто зізналася, що вони з Галиною більше не спілкуються. За її словами, все через те, що кожен обрав свій шлях.
До теми Я не розв'яжу проблему двох країн, – зрадниця Безрук порушила мовчанку про війну в Україні
Чи спілкується Віталіна Біблів з Галиною Безрук
Акторка зізналася, що вони обірвали спілкування.
Не спілкуюся і не хочу говорити про це. Вона зробила вибір. Кожен вибирає свій шлях, вона вибрала от такий – правильний чи ні, покаже їй час. І якщо захоче, колись розкаже про це,
– зазначила знаменитість.
Що Віталіна Біблів раніше говорила про Галину Безрук
Акторка розповідала, що постійно спілкується з колегою: "Ми кожного дня на зв'язку. Це неправда, що вона не висловила свою позицію. Вона в перший день війни сказала. Просто я не маю морального права зараз про це говорити. Галя — абсолютно наша, абсолютна українка. Ну як. В неї тут родичі. Ситуація непроста".
Віталіна казала, що Галина публічно не висловлюється про війну, оскільки боїться, що це може негативно вплинути на її життя в Росії.
Віталіна Біблів та Галина Безрук / Фото з соцмереж
Що відомо про Галину Безрук та її громадянську позицію: головне
- Це українська актриса, яка знялася в численних вітчизняних стрічках. Серед них – головні ролі у серіалах "Жіночий лікар", "Останній москаль", "Слуга народу", "Будиночок на щастя" та багато інших.
- Водночас у 2015 році акторка вийшла заміж за росіянина Артема Алексєєва. Відтоді пара разом із донькою Василиною оселилася в Росії.
- Так, знаменитість ніяк не висловлювалась про війну в Україні. Втім, згодом все ж порушила тривале мовчання, підкресливши, що віддає перевагу "сім'ї, а не Батьківщині".
- Крім того, у приватній розмові з Наталкою Денисенко Галина заявила, що мовчить про велику війну, адже публічні висловлювання можуть призвести до 15-річного ув'язнення.