Знаменитість відверто зізналася, що вони з Галиною більше не спілкуються. За її словами, все через те, що кожен обрав свій шлях.

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Чи спілкується Віталіна Біблів з Галиною Безрук

Акторка зізналася, що вони обірвали спілкування.

Не спілкуюся і не хочу говорити про це. Вона зробила вибір. Кожен вибирає свій шлях, вона вибрала от такий – правильний чи ні, покаже їй час. І якщо захоче, колись розкаже про це,

– зазначила знаменитість.

Що Віталіна Біблів раніше говорила про Галину Безрук

Акторка розповідала, що постійно спілкується з колегою: "Ми кожного дня на зв'язку. Це неправда, що вона не висловила свою позицію. Вона в перший день війни сказала. Просто я не маю морального права зараз про це говорити. Галя — абсолютно наша, абсолютна українка. Ну як. В неї тут родичі. Ситуація непроста".

Віталіна казала, що Галина публічно не висловлюється про війну, оскільки боїться, що це може негативно вплинути на її життя в Росії.



Віталіна Біблів та Галина Безрук / Фото з соцмереж

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