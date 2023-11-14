Знаменитость откровенно призналась, что они с Галиной больше не общаются. По ее словам, каждый выбирает свой путь.

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Общается ли Виталина Библив с Галиной Безрук

Актриса призналась, что они оборвали общение.

Не общаюсь и не хочу говорить об этом. Она сделала выбор. Каждый выбирает свой путь, она выбрала такой – правильный или нет, покажет ей время. И если захочет, когда-нибудь расскажет об этом,

– отметила знаменитость.

Что Виталина Библив раньше говорила о Галине Безрук

Актриса рассказывала, что постоянно общается с коллегой. По ее словам, Галина боялась публично высказываться о войне: "Мы каждый день на связи. Это неправда, что она не высказала свою позицию. Она в первый день войны сказала. Просто я не имею морального права сейчас об этом говорить. Галя — абсолютно наша, абсолютная украинка. Ну как. У нее здесь родственники. Ситуация непростая".



Виталина Библив и Галина Безрук / Фото из соцсетей

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