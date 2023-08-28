Йде за кораблем, – в Ізраїлі скасували виступ російського театру, який підтримує війну
Восени цього року в Ізраїлі мав виступити московський театр "Ленком", актори якого активно підтримують кровопролитну війну в Україні. Росіяни мали провести виставу "Поминальна молитва" за мотивами твору "Тев'є-молочник" Шолом-Алейхема. Втім, для скасування події ізраїльтяни створили петицію.
Виступи були заплановані на 30 та 31 жовтня, однак завдяки небайдужим громадянам їх вдалося перенести на невизначені терміни. За словами ізраїльського продюсера Гаді Орон, який став організатором гастролей російської трупи, виступи відкладаються до закінчення війни.
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В Ізраїлі перенесли виступ російської трупи
Як виявилось, серед акторів московського театру "Ленком" Марка Захарова є Олеся Железняк. Вона відома за роллю в популярному серіалі "Свати". Після широкомасштабного вторгнення росіянка публічно висловила своє захоплення Путіним. До того ж вона активно критикувала Зеленського та своїх колег з України. Разом з нею мав виступати Андрій Леонов. Він пожертвував свій автомобіль російським військовим. Також актор передавав гуманітарну допомогу окупантам. Ба більше, сам Марк Захаров публічно підтримував внутрішню та зовнішню політику президента Росії та окупацію Криму.
Голова громадської організації "Вільний Ізраїль" Катерина Купчик активно поширювала вищезазначену інформацію у своєму фейсбуці.
Також ізраїльтянами була створена петиція. У ній повідомлялося: "Ми, противники російського тероризму та прихильники України, категорично проти виступу театру "Ленком" на нашій землі. Це актори та режисер, які заохочують фашизм, російський уряд та війну в Україні. Люди, які робили заяви в користь Путіна, платники податків у Росії та донори озброєнь і техніки для російської армії".
Громадяни Ізраїлю активно підписували петицію, відтак вона успішно скасувала виступ росіян.
Щиро дякую всім. Редакціям та журналістам російською та івритом. Тим, хто писав листи. Надіслали електронні листи. Хто дзвонив. Хто підписував петицію. Акторам, які відмовилися мовчати. Активістам громади. Людям, яким не байдуже. Хто переслав рідним та друзям. Нічого з цього не сталося б без вас, тим паче за лічені дні. Вау. Пишаюся, знімаю капелюх і мрію випити за мир в Україні, бо втомилася... "Ленком" йде за російським кораблем,
– розповіла Катерина.
Нагадаємо, днями знаменитий данський режисер Ларс фон Трієр висловив свою підтримку російським окупантам на тлі новин про передачу Україні винищувачів F-16. Він звернувся до Зеленського, Путіна та прем'єр-міністерки Данії, і зазначив про те, що їхні життя також важливі. На таку заяву негативно відреагували в мережі. Згодом чоловік поскаржився на те, що його не так зрозуміли
"Звичайно, я всім серцем підтримую Україну! Я просто констатував очевидне: всі життя в цьому світі мають значення! Забута фраза, здається, з тих часів, коли пацифізм був чеснотою! З любов'ю, Ларс", – заявив Трієр.