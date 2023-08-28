Йде за кораблем, – в Ізраїлі скасували виступ російського театру, який підтримує війну

Восени цього року в Ізраїлі мав виступити московський театр "Ленком", актори якого активно підтримують кровопролитну війну в Україні. Росіяни мали провести виставу "Поминальна молитва" за мотивами твору "Тев'є-молочник" Шолом-Алейхема. Втім, для скасування події ізраїльтяни створили петицію.

Виступи були заплановані на 30 та 31 жовтня, однак завдяки небайдужим громадянам їх вдалося перенести на невизначені терміни. За словами ізраїльського продюсера Гаді Орон, який став організатором гастролей російської трупи, виступи відкладаються до закінчення війни.

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В Ізраїлі перенесли виступ російської трупи

Як виявилось, серед акторів московського театру "Ленком" Марка Захарова є Олеся Железняк. Вона відома за роллю в популярному серіалі "Свати". Після широкомасштабного вторгнення росіянка публічно висловила своє захоплення Путіним. До того ж вона активно критикувала Зеленського та своїх колег з України. Разом з нею мав виступати Андрій Леонов. Він пожертвував свій автомобіль російським військовим. Також актор передавав гуманітарну допомогу окупантам. Ба більше, сам Марк Захаров публічно підтримував внутрішню та зовнішню політику президента Росії та окупацію Криму.

Голова громадської організації "Вільний Ізраїль" Катерина Купчик активно поширювала вищезазначену інформацію у своєму фейсбуці.

Також ізраїльтянами була створена петиція. У ній повідомлялося: "Ми, противники російського тероризму та прихильники України, категорично проти виступу театру "Ленком" на нашій землі. Це актори та режисер, які заохочують фашизм, російський уряд та війну в Україні. Люди, які робили заяви в користь Путіна, платники податків у Росії та донори озброєнь і техніки для російської армії".

Громадяни Ізраїлю активно підписували петицію, відтак вона успішно скасувала виступ росіян.