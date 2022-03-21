Виступ Kalush Orchestra на Нацвідборі підкорює ютуб: мільйон переглядів на каналі Євробачення

Учасники гурту Kalush Orchestra зараз або волонтерять, або захищають Україну в теробороні. Та це не заважає їм підкорювати серця європейських слухачів.

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Виступ Kalush Orchestra на Нацвідборі

Відео виступу гурту Kalush Orchestra на Національному відборі на Євробачення-2022 набрало перший мільйон переглядів на офіційному ютуб-каналі конкурсу. Про це Суспільне повідомило в інстаграмі.



Kalush Orchestra на Нацвідборі на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Суспільного

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Kalush Orchestra обов'язково візьме участь у Євробаченні-2022. Свій виступ артисти запишуть на відео та надішлють організаторам конкурсу. А якщо Україна до травня переможе у війні, то музиканти заспівають наживо в Італії.