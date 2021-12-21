Вісім років не бачила сім'ю: Michelle Andrade згадала найтепліше святкування Нового року

Популярна співачка та ведуча тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни" ("Новий канал") розповіла, якої новорічної традиції навчилася від близьких.

Батьківщина Michelle Andrade – Болівія, але понад десять років тому переїхала в Україну, на батьківщину своєї матері. Тут співачка та ведуча тревел-шоу "Орел та Решка. Земляни", яке щосуботи показує "Новий канал", відкрила для себе нові традиції.

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Наприклад, лише в Україні вона почала відзначати Новий рік та отримувати новорічні подарунки. Іноді – від самої себе.

Найграндіознішим і запам'ятався став подарунок, який я зробила собі чотири роки тому, подарувавши поїздку в Барселону – відсвяткувала з друзями Новий рік на всю "котушку"!

– згадала Michelle.

Новорічні свята співачка проводить не лише з друзями – найтрепетніші спогади у неї пов'язані із сімейними посиденьками.

"Найтеплішим і довгоочікуваним стало святкування Різдва та Нового року всієї нашої болівійської двадцятки у рідній Кочабамбі після того, як я вісім років з ними не бачилася. До речі, того року навчилася прикольної традиції – під бій курантів з'їдати 12 виноградин та на кожну загадувати бажання!" – поділилась артистка.



Michelle Andrade у новорічному образі / Фото пресслужби "Нового каналу"