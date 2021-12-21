Родина Michelle Andrade – Боливия, но больше десяти лет назад переехала в Украину, на родину своей матери. Здесь певица и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", которое каждую субботу показывает "Новый канал", открыла для себя новые традиции.

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Например, только в Украине она начала отмечать Новый год и получать новогодние подарки. Иногда – от самой себя.

Самым грандиозным и запомнившимся стал подарок, который я сделала себе четыре года назад, подарив поездку в Барселону – отпраздновала с друзьями Новый год на всю "катушку"!

– вспомнила Мишель.

Новогодние праздники певица проводит не только с друзьями – наиболее трепетные воспоминания у нее связаны с семейными посиделками.

"Самым теплым и долгожданным стало празднование Рождества и Нового года всей нашей боливийской двадцатки в родной Кочабамбе после того, как я восемь лет с ними не виделась. Кстати, в том году научилась прикольной традиции – под бой курантов съедать 12 виноградин и на каждую загадывать желание!"– поделилась артистка.



Michelle Andrade в новогоднем образе / Фото пресс-службы "Нового канала"