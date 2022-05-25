У вишуканій блузі та штанах: королева Ранія зачарувала весняним образом
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Йорданська королева здійснила новий публічний вихід. У теплий весняний день Її Величність одягнула білі штани бермуди та кольорову блузу.
Королева Ранія завжди зачаровує красою. Вона слідкує за трендами у моді і завжди постає перед публікою в ефектному вбранні.
Цікаво Принцу Чарльзу в Канаді подарували відому українську марку про російський корабель
Весняний образ королеви Ранії
Для однієї з робочих зустрічей Її Величність обрала стильне та елегантне вбрання. Ранія постала перед публікою в трендових білих штанах бермудах. Поєднала їх з блузою білого, лавандового та коричневого кольорів і з принтом у клітинку. Вбрання мало об'ємні четвертні рукава, а талію підкреслив широкий коричневий пояс. З взуття королева обрала коричневі туфлі-човники на підборах.
Волосся Ранія вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очах. Серед аксесуарів образ Її Величності довершили лаконічна сумочка в тон туфель, браслети та каблучки.
Весняний образ королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності
Образи представників королівських сімей
- Нещодавно ефектний аутфіт продемонструвала представниця британської монаршої родини – Кейт Міддлтон. На прем'єру фільму вона завітала у розкішній вечірній сукні чорного кольору. Герцогиня Кембриджська порушила королівський протокол, оскільки вбрання оголило її плечі.
- Королева Єлизавета II відвідала публічний захід у жовтому образі з синіми квітами у капелюшку. Таким чином вона без слів підтримала Україну.
- Також Єлизавета II побувала на кінному шоу з нагоди платинового ювілею її правління. Для урочистого заходу Єлизавета II одягнула блакитну сукню, що була розшита камінням, а зверху накинула сіру шаль.
- Кейт Міддлтон і принц Вільям зустрічалися з волонтерами, які збирають кошти для України. Тоді герцогиня одягнула чорні класичні штани, молочну кофту та світло-бежевий піджак. Довершила look синьо-жовтим значком, який почепила біля серця.